Morreu João Ferreira Diniz, ex-médico condenado no processo Casa Pia

Ferreira Diniz, que foi expulso da Ordem dos Médicos há menos de duas semanas, morreu no passado domingo, em Lisboa.

João Ferreira Diniz, o ex-médico que havia sido condenado por abuso sexual no processo Casa Pia em 2010, morreu na madrugada do passado domingo, em casa, de doença prolongada, confirmou ao PÚBLICO a advogada do ex-médico, Rute Serôdio, sem dar mais detalhes.

Ferreira Diniz foi um dos arguidos condenados no processo Casa Pia. O tribunal condenou-o a sete anos de prisão (cumpriu 16 meses de prisão preventiva), por abuso sexual de menores.

Além de Ferreira Diniz, foram também condenados a penas de prisão efectiva o ex-apresentador de televisão Carlos Cruz, o ex-embaixador Jorge Ritto, o ex-provedor da Casa Pia Manuel Abrantes e o antigo motorista da Casa Pia Carlos Silvino.

O advogado Hugo Marçal foi também condenado a seis anos e meio de prisão e esteve cinco meses em prisão preventiva, pelos crimes cometidos na Casa de Elvas.

Na repetição do julgamento, no que se refere aos crimes na Casa de Elvas, o tribunal entendeu absolvê-lo, assim como a Gertrudes Nunes, dona da residência.

No dia 13 Fevereiro de 2014, o médico João Ferreira Diniz abandonou o Estabelecimento Prisional da Carregueira, em Sintra, para cumprir em casa o resto da pena do processo Casa Pia, numa altura em que já se debatia com problemas de saúde.

A libertação nesse dia de Ferreira Diniz ocorreu depois de o Tribunal de Execução de Penas de Lisboa ter autorizado a sua ida para casa, com pulseira electrónica.