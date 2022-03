Eurico Brilhante Dias: de “segurista” a “optimista irritante” como António Costa

O socialista que chegou a ser um dos mais ferozes críticos internos de António Costa assume a liderança da bancada parlamentar do PS. Ouvidos pelo PÚBLICO, os nomes do seu círculo mais próximo garantem que Brilhante Dias está entusiasmado e já antecipam que possa juntar-se à lista de putativos candidatos à liderança do partido.

“Corajoso”, “sólido”, “católico”, “bom tribuno”, “leal” ou até mesmo “potencial futuro candidato à liderança do partido”. Tudo descrições que chegam de dois dos nomes mais próximos do novo líder parlamentar do PS. O nome de Eurico Brilhante Dias surgiu como a escolha de António Costa para suceder a Ana Catarina Mendes na liderança do grupo parlamentar apenas horas antes do anúncio oficial e foi, para alguns, uma surpresa. Até para o próprio, que no seu horizonte não tinha a liderança da bancada parlamentar como objectivo.