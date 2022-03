Não passar ao lado do essencial

Cinco vectores com impacto nas escolhas futuras, a considerar pelo novo Governo.

A investidura do Governo ocorre num quadro internacional periclitante e de acentuada incerteza. Tal obriga a pensar de forma mais aprofundada os problemas com que o nosso país se depara, e que numa democracia pluralista respeitam – é bom relembrar – a todos os cidadãos. Consideramos cinco vectores com impacto nas escolhas futuras: