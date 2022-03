A irritação de Marcelo e a experimentação autofágica

Foi publicado no sábado o mapa oficial dos resultados das legislativas. Seguia-se a indicação, por António Costa, ao Presidente da República, da composição governamental, exclusiva competência de iniciativa do primeiro-ministro, mas com nomeação pelo Presidente. A prática constitucional mostra que, ao menos que se saiba, o chefe de Estado limita-se a sancionar os nomes. Só em casos extremos é que recusaria alguém: p. ex., se Ricardo Salgado ou José Sócrates fossem indicados para ministros… de qualquer coisa.