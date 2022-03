Extrema-esquerda, extrema hipocrisia

Os partidos de esquerda, PS incluído, pretendem impedir a eleição de um deputado do Chega para vice-presidente da Assembleia da República, não por questões de princípio, mas de interesse e discordância política. O Chega é racista e antidemocrático? E o BE e o PCP não são, ou são-no menos? Há pouco mais de um ano o sr. Mamadou Ba, um autodenominado anti-racista, ex-assessor do BE, declarou que era preciso matar o homem branco como sugeria o Fanon. No livro do sr. Fanon Os Condenados da Terra está escrito o seguinte:

“O colonizado se cura da neurose colonial passando o colono pelas armas” (pág. 14)

“É preciso matar: abater um europeu é matar dois coelhos de uma só cajadada” (pág. 14)

Grande parte da esquerda apareceu a dar justificações e a tentar desvalorizar o sucedido. Mas ninguém foi tão longe como o próprio Governo do PS, que dois meses depois convidou o sr. Mamadou para integrar o Grupo de Trabalho para a “Prevenção e o Combate ao Racismo e à Discriminação”. Também é um facto que diversos dirigentes do Chega fizeram declarações que aparentam uma atitude racista. Ou seja, quando a esquerda critica o Chega, tem alguma razão, mas não têm autoridade moral.

Para o PCP e BE, regimes como os de Cuba ou da Venezuela, sem liberdade de expressão e associação, sem eleições livres e com prisioneiros políticos, são “democracias”. Tal como era uma “democracia” o regime marxista-leninista instaurado na União Soviética em 1917, e que matou mais pessoas que o nazismo. No 25 de Abril pôs-se fim à ditadura do Estado Novo mas foi em Novembro de 1975 que se instaurou o actual sistema democrático, baseado no respeito pelos direitos humanos, nas liberdades de expressão e associação, e na escolha dos governantes em eleições livres, de acordo com o Programa do MFA. E o BE e o PCP, que no 25 de Novembro estavam do outro lado da barricada, contra a democracia pluralista, se fosse hoje continuariam do mesmo lado, como sempre reafirmam. Ou seja, também aqui não têm qualquer autoridade moral para criticar o Chega.

E o PS? Acha que os vice-presidentes da AR não podem ser de partidos antidemocráticos e/ou que toleram e apoiam racistas? O PS diz que sim: podem, se forem de esquerda; mas não se forem de direita.

Esta polémica, que os partidos de extrema-esquerda e o PS criaram, pela óbvia hipocrisia que lhe está subjacente, tem como consequência a vitimização e fortalecimento do Chega. E não se importam de correr este risco deliberadamente, para tornar mais difícil a futura geração na AR de uma maioria do espaço político democrático à direita do PS (PSD, IL e CDS). Mas que belos antifascistas que eles são.