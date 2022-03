Para além das armas uma guerra de palavras

A guerra da Ucrânia, que ameaça eternizar-se, para além das armas está a ser uma guerra de palavras, que tendem a marcar território e o conflito sob pressão. As mais recentes, com efeito explosivo, foram proferidas pelo Presidente Biden ao dizer que Putin é “um carniceiro” e que não pode ficar no poder. Há quem entenda que estas tiradas só complicam e não ajudam no processo rumo à paz. Há também quem entenda que não se deve esconder o que pensa o Ocidente de quem é, de forma tão tamanha, responsável por genocídio na Ucrânia. As partes estão em confronto e a linguagem tanto pode ajudar ou não a manter essa pressão. São como míssil programado para um objectivo. É assim que, para além das armas, a guerra das palavras também faz parte de um confronto com consequências sempre imprevisíveis. São os efeitos de um conflito em toda a sua extensão.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

O que representa Putin para os russos

Ian Anderson, o exímio e icónico flautista dos Jethro Tull, um grupo musical formado em 1967 na cidade de Blackpool, concedeu uma entrevista a um jornal diário europeu dando conta, entre outras afirmações, que pretendia actuar em Kiev e Odessa no mês de Abril e também em Moscovo. Com a invasão e a guerra na Ucrânia – que Putin, de forma cínica e eufemística, continua a considerar “uma missão especial” – Ian Anderson afirmou que, inevitavelmente, essas actuações serão canceladas. Para Anderson, Putin faz parte dos cinco ou seis ditadores e déspotas com projecção mundial que têm fomentado o ódio e o despeito ao Ocidente e aos Estados Unidos. O que se torna mais perturbador e preocupante para Anderson, é que “mais de metade da população russa ainda vê Putin como um messias e está rezando para que a Ucrânia seja subjugada e se desintegre”. Compreende-se esta percepção e este entendimento de Anderson na medida em que, na verdade, esta população não deixa de ser a mais desinformada, a mais manipulada e inculta que os próceres do regime, os dignitários da Igreja Ortodoxa Russa e altos funcionários do poder russo manietam e controlam. Ian Anderson não crê em Deus mas respeita a gente que reza para que o Mal se extinga. No caso dos russos que rezam para que a Ucrânia capitule, Anderson afirma que” não deixa de ser um reflexo de um desejo político real”. Infelizmente ao longo da história o poder político esteve, muitas vezes, entretecido e mancomunado com a religião. E vice-versa.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Questionar a NATO não é ser russófilo

A visão maniqueísta sobre quem questiona ou crítica a NATO é ser adepto de Moscovo/Putin constitui um enorme disparate de políticos falhados ou submissos à agenda do momento. É óbvio que nada justifica uma invasão e ocupação da Ucrânia, país independente sob a égide do Direito Internacional e da moral, sendo a solidariedade para com o povo ucraniano inquestionável para qualquer democrata.

Quando Putin vinca no presidente do Brasil Bolsonaro qualidades extensíveis a Trump e ao autocrata presidente da Hungria, Órban, diz-me com quem andas (e lisonjeias), dir-te-ei quem és! Temos direito e dever de questionar tudo o que envolve esta guerra e até as posições aliadas da Ucrânia e nem por tal somos russófilos. Pensar fora da caixa e pela nossa própria cabeça é uma premissa que esta democracia, ainda, permite.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

A quem interessa a guerra?​

A crónica de ontem de Miguel Esteves Cardoso ( MEC) chamou-me à atenção e passo a citar: “ Ouço dizer muitas vezes que o mundo inteiro está do lado da Ucrânia e contra a Rússia. Mas isso não é verdade. Nem pode ser verdade. Todos os Estados são implacavelmente egoístas...” Ora eu, que estou contra esta invasão, como estive contra todas as outras anteriores, concordo com tal declaração do MEC. Afinal, nós portugueses, praticamente só temos acesso ao que propagandeia uma das partes do conflito, independentemente das suas razões. Pergunto: a quem serve esta guerra? Não será à indústria de armamento militar das maiores potências, a fim de assegurar a venda de armamento em grande escala? O mundo não precisa de mais armas de guerra, a única arma que o mundo precisa é a arma do diálogo construtivo e sério a favor da paz, pois só assim a paz será garantida ao mundo.

Arlindo Costa, Odivelas