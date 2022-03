Polícia britânica emite primeiras multas por violação de regras sanitárias nas festas em Downing Street

Nomes dos primeiros 20 infractores não vão ser revelados, pelo que será difícil perceber se Boris Johnson consta da lista. Investigação policial a 12 convívios com membros e staff do Governo durante o confinamento vai continuar. Oposição renova pedidos de demissão.

Dois meses depois do anúncio da abertura de uma investigação criminal à realização de 12 festas ou convívios suspeitos de terem violado as regras de combate à pandemia de covid-19 em Inglaterra, envolvendo membros e funcionários do Governo britânico — incluindo o primeiro-ministro —, a Política Metropolitana de Londres (Met) revelou que vai emitir, esta terça-feira, as primeiras 20 multas relacionadas com o caso.