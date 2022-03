Tribunal exige que Cultura e Finanças travem degradação do Palácio Burnay

Fórum Cidadania Lx apresentou uma providência cautelar, exigindo aos ministérios da Cultura e das Finanças que travem a degradação deste palácio da freguesia lisboeta da Alcântara. Tribunal deu-lhes razão e exige às tutelas que feche janelas, limpem o interior do imóvel e façam um levantamento do estado de conservação do imóvel.

Tem estado “à mercê de actos de vandalismo”, com “janelas abertas ao nível da rua”, vendo os seus interiores esventrados e degradados pelo tempo e por mãos alheias. O Palácio Burnay, edifício classificado desde 1982, tem sido vítima da “incúria” do seu proprietário, o Estado, e por isso mesmo o Fórum Cidadania Lx avançou com uma providência cautelar no final do ano passado contra os ministérios das Finanças e da Cultura, acusando-os de desrespeitar a Constituição e outras leis relativas à preservação do Património Cultural. O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa vem agora dar-lhes razão, instando os dois ministérios a tomar medidas, como o fecho de janelas e limpeza do interior, e ainda a elaboração de um relatório conjunto que registe o estado actual do interior do palácio.

O edifício, que se localiza na freguesia lisboeta da Alcântara, é propriedade do Estado desde 1940, tendo sido casa do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa, bem como do Instituto de Investigação Científica e Tropical. Foi ainda usado pela secretaria-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros “até meados de 2018”, momento em que regressou à esfera da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, entidade à qual compete a gestão do património imóvel do Estado, sob tutela do Ministério das Finanças.

Foto Edifício, que ocupa um quarteirão, tem várias janelas escancaradas para a rua, à mercê de intempéries e de furtos Rui Gaudêncio

Na providência cautelar, o Fórum Cidadania Lx, movimento cívico entretanto tornado associação com a missão de zelar pelo património da cidade, alertava para o abandono a que o edifício está votado, “deteriorado em muitas áreas do seu interior e delapidado de elementos pictóricos que faziam parte da sua decoração interior, como é o caso das telas da sala de baile que foram furtadas”, da autoria do pintor José Malhoa. E em “sério risco” de essa degradação continuar caso não sejam tomadas medidas urgentes.

“Não é possível continuar a assistir-se à lenta agonia do Palácio Burnay”, notou o Fórum, exigindo aos ministérios que “adoptem condutas materiais na área da conservação e salvaguarda do património – fecho de janelas, limpeza do interior do edifício com a salvaguarda dos elementos patrimoniais ainda existentes e elaboração de relatório que identifique as áreas carenciadas de restauro e reabilitação”.

No exercício do direito de oposição, previsto nestes processos, o Ministério da Justiça admitiu ter já tomado “medidas que evitem a continuação da degradação do Palácio Burnay, não se encontrando demonstrados a continuação ou agravamento dos prejuízos de difícil reparação”. E que já adoptou “várias medidas no sentido de dar início aos trabalhos necessários à conservação do imóvel”.

Já o Ministério da Cultura alegou que, em 2019, foi feita uma visita ao palácio por técnicos da Direcção-Geral do Património Cultural e da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, “tendo sido elaborado uma ‘ficha’ para a chamada ‘Carta de Risco’, não apresentando o mesmo, à época, qualquer das patologias/vícios indicados ou descritos na petição inicial”. As telas e quadros encontravam-se no local, alegou ainda a tutela, afirmando também “desconhecer a existência das patologias/vícios invocados” pelo Fórum Cidadania Lx. E escusou-se de responsabilidades na limpeza dos interiores, uma vez que o imóvel está sob gestão da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças.

Foto Ministérios terão de limpar o edifício e fechar janelas Rui Gaudêncio

A juíza Ana Casa Branca teve contudo um entendimento diferente. Na sentença, datada de 25 de Março, considerou que “não foram adoptadas pelas entidades competentes no âmbito da gestão e preservação do património cultural do Estado, as condutas/acções necessárias a evitar a contínua degradação do imóvel e a preservação do seu valor cultural”, reconhecendo que o palácio está “bastante degradado e em estado de abandono”.​

Por isso, julgou procedente a providência cautelar apresentada pelo Fórum, intimando as Finanças a “proceder ao fecho de todas as janelas que se encontrem abertas, por forma a impedir a exposição do edifício às intempéries e à introdução de terceiros no seu interior, no prazo de 15 dias úteis” e à sua limpeza, “supervisionada por técnicos de conservação e restauro da DGPC no prazo de 30 dias úteis. Intimou ainda os dois ministérios a elaborarem relatório conjunto que registe o actual estado do interior do Palácio Burnay no prazo de 30 dias úteis.