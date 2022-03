Jovem de 17 anos esfaqueada por ex-namorado à porta de uma escola de Sintra

Uma jovem de 17 anos foi esfaqueada à porta da Escola Secundária de Mem Martins, em Sintra, pelo ex-namorado, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

A agressão ocorreu por volta das 9h40 e a vítima foi transportada “em estado grave” para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com uma lesão na zona do pescoço.

De acordo com a mesma fonte, a estudante foi atacada ainda no exterior do estabelecimento escolar por um jovem, também com 17 anos, que é seu ex-namorado e que já foi entretanto detido pela PSP. A investigação estará agora também nas mãos da Polícia Judiciária dadas as circunstâncias da agressão.