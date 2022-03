O vazio das mães/avós quando a porta da gaiola se abre

Sabes, Ana,

Acho que mesmo as mães/avós saudáveis se descobrem às vezes divididas: por um lado ficam felizes e orgulhosas por verem os filhos independentes, sólidos nas suas “novas” famílias, mas, por outro, não deixam de sentir saudades do tempo em que não os podiam perder de vista sem ficarem um bocadinho, só um bocadinho, perdidos...

Provavelmente este sentimento surpreende-as, às mães/avós, digo eu, porque tantos foram os anos em que suspiraram por mais liberdade, pelo desejo de um dia poderem sair de casa com a mochila às costas sem o peso na consciência de estarem a abandonar as crias. Sabendo-as bem, com uma rede de apoio forte, em que contam com os seus próprios adolescentes já tão capazes, apesar dos dias maus, de funcionarem como verdadeiros pilares para os pais, sentem que a porta da gaiola se abre. E, de facto, quando esse momento chega, Ana, sabe pela vida, e sentem-se tão abençoadas por serem mães e avós, mas ainda lhes sobrar saúde e vontade de partir à descoberta do mundo, com projectos que tornam possível experimentar coisas novas.

E, no entanto, dão por si antes de partir a encenar uma pequena fita em que avisam os filhos de que se por algum azar ficarem pelo caminho, é melhor que saibam que a chave do cofre fica escondida no açucareiro da cozinha, numa tentativa infantil de suscitar preocupação, de ouvir um “Veja lá em que é que se mete, porque não conseguimos viver sem si!”.

É um bocadinho patético, eu sei mas, Ana, o nosso compromisso nestas birras é falar também das birras inconfessáveis...

Querida Mãe,

Ah, esse sentimento inconfessável! Também o tenho, o que prova que não é preciso esperar até os nossos filhos terem uma vida adulta e mais sólida para ele aparecer. Surge quando o nosso bebé dorme uma noite seguida e nós cirandamos pelo corredor num misto de alívio brutal, orgulho, saudades e pena. Aparece num dia inesperado quando vamos preparados para que o nosso filho chore por ficar na escola, e ele corre a abraçar um amigo, sem sequer olhar para trás. Acontece quando os deixamos a dormir em casa de uma colega – certos de que vão telefonar a saber de nós, mas as horas passam e nada.

No entanto, como ainda são pequenos, vamos sentido o consolo de precisarem de nós para atar os sapatos, de depois de um dia de autonomia, saltarem para a nossa cama depois de um pesadelo. E, se nos frustra que se agarrem às pernas perante estranhos, sabe-nos bem sentir que contam connosco para os empurrar para o mundo, e sim, mãe, mesmo quando são adolescentes continuam pelo menos a precisar das nossas boleias...

Por isso, por tudo o que já experimentei, compreendo que isto se vá tornando mais difícil à medida que há menos situações em que precisam de nós, e ainda mais se complique nos casos em que são as próprias mães/avós a fazerem questão de ressalvar a sua independência e, até, a criticar a forma como os filhos as procuram ajudar.

Mas mãe, há uma boa notícia no meio disto tudo, que tendemos a esquecer. E a boa notícia é que é exactamente quando precisamos menos, que conseguimos dar e receber melhor. Acredito, e sinto, que quando reaprendemos a estar com os nossos pais sem precisar deles quer física, económica ou emocionalmente (o que é super difícil, diga-se de passagem!), conseguimos criar com eles uma relação incrível, em que não há tanta culpa, tanta cobrança, tantas irritações ou pequenas mágoas que se foram acumulando ao longo do tempo e que não interessam verdadeiramente nada. Mas é um caminho que exige muito amor e muita comunicação, que implica por exemplo, sei lá, escreverem cartas uns aos outros para irem partilhando o que sentem (aqui ler um grande sorriso!).

