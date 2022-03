Festa da Flor volta em Maio para provar que a Madeira é mesmo um (grande) jardim

Em 2021, a festa decorreu no Outono porque a pandemia cancelou a Primavera. Mas agora volta tudo ao calendário tradicional: as flores celebram-se na ilha de 5 a 29 de Maio.

A Festa da Flor é o próximo grande evento do programa de festas da Madeira, agora de volta ao seu habitual formato e tempo primaveril. No ano passado, a festa voltou a ser adiada para o Outono (e juntou-se à Festa do Vinho). De 5 a 29 de Maio, a Madeira espera receber milhares de visitantes para celebrar a flor na ilha que é um jardim.

Ao longo de quase todo o mês de Maio, é de esperar uma ilha a florescer e muitos tapetes e instalações florais, mercado, exposições e concertos ou até o Madeira Flower Collection, iniciativa que promove os criadores de moda locais.

No fim-de-semana de 7 e 8 de Maio, a festa arranca logo com dois grandes momentos: o “Muro da Esperança”, um cortejo infantil, no sábado; e o Cortejo Alegórico no domingo: “as ruas da baixa funchalense voltam a invadir-se de música, de cor e de suaves perfumes com o sumptuoso desfile de carros alegóricos”, resume o Turismo da Madeira.

O cortejo, uma das atracções maiores para as visitas e que já acontece desde 1979, integra centenas de figurantes em trajes floridos.

Para apreciar as flores de outra maneira, nada como passar no Mercado das Flores e Sabores Regionais (de 5 a 29 de Maio na Placa Central Av. Arriaga) ou dar um salto à Exposição da Flor (na Praça da Restauração), onde as flores são também avaliadas e distinguidas por um júri especializado.

Entre outros eventos integrados no programa, inclui-se ainda o Torneio Palheiro Gardens Golf Classic, uma competição com “forte componente turística”, que tem a particularidade de interligar os jardins, o golfe e o vinho Madeira: decorre a 6 e 7 de Maio. Já mais para o fim do mês (dias 28 e 29), há o Madeira Classic Car Revival, para apreciar “os melhores e mais elegantes veículos antigos e clássicos da região”.

De 14 a 22 de Maio há também vários concertos, incluindo com actuações dos grupos participantes do cortejo alegórico da Festa da Flor.

A história da Festa da Flor remonta a 1954, altura em que era organizada pelo Ateneu Comercial do Funchal – mais tarde, em 1979, seria retomada e adoptada pelo Governo Regional.