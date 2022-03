Rendas fecham 2021 em novo máximo histórico, acima dos seis euros por metro quadrado

O valor mediano das rendas fixou-se em 6,04 euros por metro quadrado no final do ano passado, valor que representa um aumento de 7,6% face a 2020.

As rendas mantiveram o ritmo de crescimento acelerado em 2021 e fecharam o ano num novo máximo histórico, apesar do impacto que a pandemia ainda teve sobre a actividade económica, sobretudo nos primeiros meses. No conjunto de 2021, as rendas ultrapassaram os seis euros por metro quadrado e atingiram o valor mais elevado de que há registo, ao mesmo tempo que se celebrou o maior número de contratos de arrendamento de sempre.

Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que, no final do segundo semestre de 2021, considerando o conjunto dos 12 meses anteriores, o valor mediano das rendas em Portugal fixou-se em 6,04 euros por metro quadrado, o que representa um aumento de 7,6% face a igual período do ano passado.

​Isto, num ano em que a procura voltou a acelerar. No segundo semestre de 2021, foram celebrados 87.349 novos contratos de arrendamento, elevando para 173.152 o número de novos contratos celebrados no conjunto do ano passado. É um aumento de 12,5% face a 2020 e o número mais elevado desde que o INE iniciou esta série estatística, em 2017.

Este movimento foi transversal a todo país, tendo sido verificado um aumento das rendas em todas as regiões, com destaque para o Norte, onde o crescimento foi próximo de 8%. Ao todo, indica o INE, houve 32 municípios onde as rendas ultrapassaram a mediana nacional, quase todos na Área Metropolitana de Lisboa, no Algarve e na Área Metropolitana do Porto.

O município de Lisboa manteve-se como mais caro do país para arrendar casa, ainda que, contrariando a tendência nacional, as rendas tenham caído na capital. No final do segundo semestre do ano passado, o valor mediano das rendas atingia 11,24 euros por metro quadrado em Lisboa, uma redução de 1,9% face a igual período de 2020. Os valores caíram na maioria da cidade, registando-se um crescimento em apenas oito das 24 freguesias de Lisboa.

Já no Porto, os preços voltaram a aumentar, mas houve uma clara desaceleração do crescimento. O valor mediano das rendas fixou-se, assim, em 8,85 euros por metro quadrado no final do segundo semestre, uma subida anual de 1,7%. Aqui, os preços aumentaram na maioria das freguesias, à excepção de Ramalde e da união das freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos.