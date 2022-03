Dívida a 100% do PIB, só com quatro anos a cumprir as regras e algum optimismo

Restringindo a sua política orçamental num ano que foi ainda de pandemia e em que as regras orçamentais europeias estiveram suspensas, Portugal foi, entre os Estados mais endividados da zona euro, aquele que reduziu mais a sua dívida pública em 2021. Um resultado que parece estar a querer levar o Governo a ir ainda mais longe no reforço da imagem do país como “bom aluno” europeu na política orçamental.