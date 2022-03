Sub-21 regressam à normalidade com goleada e exibição categórica

Quatro dias depois de uma exibição pouco inspirada contra a Islândia ter terminado com o primeiro golo sofrido e os primeiros dois pontos perdidos no Grupo 4 de apuramento para o Euro 2023, a selecção portuguesa de Sub-21 regressou à normalidade. Com o primeiro lugar em risco - uma derrota deixaria Portugal a quatro pontos dos gregos com menos um jogo -, a equipa comandada por Rui Jorge realizou uma exibição de qualidade em Tripoli, no Sul da Grécia, onde não deu hipóteses aos helénicos: com golos de Fábio Carvalho, Fábio Vieira, Fábio Silva e Henrique Araújo, Portugal derrotou a Grécia, por 0-4, e tem pé e meio no Euro que será co-organizado por Roménia e Geórgia.

São sete jogos, com seis vitórias e um empate - 25 golos marcados e um sofrido -, e, apesar das dificuldades nos confrontos com a Islândia, jogo após jogo confirma-se que Rui Jorge tem nas mãos mais uma geração repleta de talento.

?????? ????????! ?? Os Sub-21 acabam de vencer a Grécia e dão mais um ?????????? ?????????? ???????????????????? rumo ao Euro 2023! ???? pic.twitter.com/wDXmZLJpay — Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 29, 2022

Com Vitinha e Djaló promovidos por Fernando Santos à principal selecção portuguesa, Portugal apresentou-se na Grécia praticamente com o mesmo “onze” que, contra a Islândia, tinha ficado aquém da qualidade que habitualmente apresenta: a única alteração foi a troca de Henrique Araújo por Fábio Silva.

A troca não trazia grandes alterações tácticas, mas contra uma Grécia que entrou em campo com vocação ofensiva e a tentar assumir o controlo, o espaço encontrado pelos médios e avançados portugueses foi o aditivo de que Portugal precisava para arrancar para mais uma grande exibição.

Após cinco minutos iniciais de bom nível dos helénicos, Portugal deixou avisos por Gonçalo Ramos e Fábio Vieira, mas, à terceira tentativa, surgiu o talento de Fábio Carvalho: o médio do Fulham, que na próxima época deve reforçar o Liverpool, recebeu um passe de Gonçalo Ramos e, com um remate preciso, inaugurou o marcador.

A partir daí, o jogo tornou-se simples para a selecção portuguesa. Com cada vez mais espaço para atacar, Portugal criava perigo de forma assídua e, antes do intervalo, já tinha o jogo sentenciado: Fábio Vieira marcou de penálti aos 32’; Fábio Silva fez o 3-0 aos 45+1’.

Mesmo marcando menos, na segunda parte Portugal conseguiu ter o domínio completo. Sem apresentar argumentos para reagir, a Grécia deixou de conseguir aproximar-se da baliza de Celton Biai, e, com uma mão-cheia de oportunidades, Portugal poderia ter conseguido uma goleada ainda mais expressiva, mas apenas aos 82’, com um golo de Henrique Araújo, o marcador voltou a sofrer alterações.

Com um triunfo robusto e uma exibição categórica, Portugal ganhou a um concorrente directo e acabou com as dúvidas sobre quem é a melhor selecção no Grupo 4.