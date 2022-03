Fernando Santos: “Ganhei duas competições e sonho com uma terceira”

Portugal apurou-se nesta terça-feira para o Mundial 2022, com um triunfo frente à Macedónia (2-0). Confira as principais reacções a esta vitória.

Fernando Santos

“Já ganhei duas competições e sonho com uma terceira. Se estou a dizer que sonho ganhar o Mundial? Sim, é mesmo isso que estou a dizer. Houve um apoio fantástico do público e foi uma vitória justa. Estamos com todo o mérito no Mundial (...) Confio muito no [José] Fonte, mas achei que neste jogo seria melhor com Pepe e Danilo”.

Marcelo Rebelo de Sousa

“Foi excepcional. Tínhamos de vencer e vencemos muito bem. Jogámos muito. Foi uma grande noite e vamos ao Qatar. O país muitas vezes deixa para a última hora, mas hoje não foi assim. Dominámos sempre e foi um grande jogo. Nós, portugueses, somos assim: nos momentos decisivos estamos à altura das circunstâncias”.

Bruno Fernandes

“Acho que Portugal fez jogos melhores, já tivemos melhores exibições, mas esta é uma das que marca porque garante o acesso ao Mundial. Não estou aqui para marcar, mas sim para ajudar. Se puder ajudar com golos, é com todo o gosto. Qualquer jogador gosta de marcar”.

Vitinha

“Toda a minha vida foi a trabalhar para este momento e a verdade é que estou sem palavras. Felizmente, pude estar aqui e estrear-me neste estádio, com a qualificação garantida, é perfeito”.

Nuno Mendes

“O Bruno Fernandes é um grande jogador e quero dar-lhe os parabéns a ele e à equipa. Jogar um Mundial é o sonho de qualquer jogador e vou preparar-me ao máximo para estar lá”.

Pepe

“Sentimos a energia positiva de todos os portugueses. Seria uma injustiça não podermos estar no Mundial. Não seria justo para nós. Fomos humildes e com sentido de querer a vitória. Sonhar está ao alcance de todos. Temos muita qualidade e para conseguirmos ganhar o Mundial temos de ser muito fortes e trabalhar muito (...) Nesta idade tenho de pensar jogo a jogo. Mas se estiver bem vou querer ajudar Portugal no Mundial”.