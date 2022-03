Dalot, Inácio e Djaló excluídos do jogo com a Macedónia do Norte

Os defesas Diogo Dalot, Gonçalo Inácio e Tiago Djaló estão fora da ficha dos 23 futebolistas de Portugal para o jogo desta terça-feira com a Macedónia do Norte, na final do play-off de apuramento para o Mundial 2022.

Os três jogadores não constam na lista publicada pela UEFA, com o seleccionador Fernando Santos a optar pela saída de Dalot, que foi titular na vitória com a Turquia (3-1), face ao regresso de João Cancelo, que cumpriu castigo na meia-final do play-off.

Da lista sai também Tiago Djaló, suplente no primeiro jogo, perante a ausência de Pepe, que está de regresso após ter estado infectado com o coronavírus e que levou Fernando Santos a apostar em José Fonte e Danilo Pereira para o eixo defensivo.

Já Gonçalo Inácio também tinha sido preterido na lista final para o jogo de quinta-feira com a Turquia.

O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C do play-off europeu de acesso ao Mundial 2022, tem início agendado para as 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.