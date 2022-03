Estes são os dias do piano em Lisboa e Coimbra

Nascido em 2015 pela mão de Nils Frahm, o Piano Day, celebração de um instrumento inesgotável, internacionalizou-se. Por cá, Tiago Sousa, JP Coimbra e Bruno Bavota juntam-se ao evento no Musicbox e no Salão Brazil.

Não se tratará propriamente de um instrumento esquecido ou com falta de protagonismo. Mas como diz Nils Frahm, músico alemão que nos últimos anos conquistou um lugar de farol no que toca à reconversão da chamada música erudita para este tempo em que os instrumentos acústicos partilham palcos com elementos de música electrónica, “mal não fará ao mundo se celebrar o piano e tudo o que o rodeia: intérpretes, compositores, construtores, afinadores, transportadores e, mais importante do que tudo o resto, ouvintes”. E foi assim que, em 2015, Frahm decretou este feriado oficioso no mundo da música, o Piano Day, que acontece no 88.º dia de cada ano – em homenagem às 88 teclas de ébano e marfim que compõem o instrumento. Em anos não bissextos, como é o caso de 2022, a comemoração faz-se a 29 de Março, ainda que outros eventos paralelos gravitem em torno desta data.