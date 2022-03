Ministério Público pede absolvição do juiz Carlos Alexandre

O Ministério Público pediu a absolvição do juiz Carlos Alexandre no caso em que o magistrado é suspeito de abuso de poder e de outros crimes na distribuição manual do inquérito da Operação Marquês.

Em causa está a forma como o “super juiz”, que teve o processo em mãos na fase de investigação, continuou com ele em Setembro de 2014, altura em que entrou em vigor a nova organização dos tribunais. Embora isso não fosse de todo impossível suceder, segundo uma queixa do ex-primeiro-ministro José Sócrates, principal arguido da Operação Marquês, Carlos Alexandre ter-se-á conluiado com uma funcionária judicial que com ele trabalhava para que o caso se mantivesse nas suas mãos.

O processo que visa apurar se o magistrado e a oficial de justiça cometeram não só abuso de poder como também os crimes de denegação de justiça e falsificação está neste momento na fase de instrução no Tribunal da Relação de Lisboa, e foi aí que o Ministério Público pediu esta segunda-feira a absolvição do “super juiz”. Ambos os arguidos estão ausentes e são representados pelos seus advogados.

No despacho de instrução em que reduziu a quase nada a acusação da Operação Marquês o juiz de instrução Ivo Rosa já tinha levantado suspeitas sobre a distribuição manual do processo em 2014. Dizia o magistrado ter sido violado o princípio do juiz natural que garante a aleatoriedade na distribuição dos processos. Mas em Dezembro passado a procuradora encarregada de averiguar a existência de crime no acto de distribuição em causa arquivou estas suspeitas. Sócrates não se conformou e pediu a abertura de instrução do processo.