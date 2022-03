MAI suspende por três meses agente da PSP acusado de torturar cidadão ucraniano

A Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) propôs e o Ministério da Administração Interna aceitou a suspensão, por 90 dias, do agente Eurico Santos, agente da PSP de Beja acusado pelo Ministério Público do crime de tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes contra um cidadão ucraniano, afirmou a IGAI ao PÚBLICO. A suspensão do agente, que até há pouco tempo estava ao serviço no comando distrital de Beja, pode ser prorrogável por outros três meses.