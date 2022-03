João Galamba e Tiago Antunes reforçados, Cafôfo digere derrota madeirense em Lisboa

A lista de secretários de Estado do próximo Governo dá mais poder a João Galamba e a Tiago Antunes. Na lista de estreias estão Marco Capitão Ferreira – na Defesa – e Paulo Cafôfo, o ex-autarca independente do PS que não conseguiu conquistar o governo madeirense.

Há vários sinais de continuidade no novo executivo. A maioria dos 38 secretários de Estado será “repetente” no cargo, sendo que nesta nova composição entram apenas 15 novos governantes (e muito menos mulheres do que homens, contrariando a paridade conquistada na tutela dos ministérios). Porém, com menos 12 secretarias de Estado – foi nelas que António Costa “cortou” para se aproximar do seu objectivo de Governo “mais curto e ágil –, há quem assuma mais responsabilidades. É o caso de João Galamba e de Tiago Antunes.