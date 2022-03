Quem ganha o quê?

O mundo é muito grande e muito diferente do pequeno mundo onde nós vivemos. A Ucrânia precisa mesmo de ajuda.

Ouço dizer muitas vezes que o mundo inteiro está do lado da Ucrânia e contra a Rússia. Mas isso não é verdade. Nem pode ser verdade. Todos os Estados são implacavelmente egoístas, muito mais do que os seres humanos individuais conseguem ser, porque os Estados têm a melhor desculpa de todas para ser assim: as nações que representam.