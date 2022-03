O pavilhão à chuva

Há vários dias que não me rio.

Vou ao quarto da minha filha e bato à porta esperando que o riso seja convocado. É como se tivesse perdido o apetite, mas foi o riso que perdi. Sinto-me como se tivesse sido deixada sozinha num pavilhão grande onde cai chuva. Há pessoas ali, mas não me podem proteger. Somos esses agora, já crescidos. Há uma altura nas nossas vidas em que já não podemos pedir ajuda. E ficamos a deixar a chuva molhar-nos. De braços caídos. De desalento na mesa para sermos servidos. É justo dizer que não me serve.

Demorei muito tempo a aperceber-me da importância do riso, ainda que, com pouco ou muito, sempre nos tivéssemos rido – mesmo em casa, mesmo em situações dramáticas. Houve sempre do nosso lado aquela frase hábil que começa assim: “Podia ser pior se…” E depois ríamos. Ríamos da avareza de gente muito mais abastada do que nós. Ríamos dos piolhos que vinham em claque visitar a escola. Ríamos de quando ficámos com escarlatina, que podia ser nome de mulher de meia-idade.

Ri-me dos mais bonitos do que eu, da ondulação não desejada no meu cabelo, do meu rabo em forma de almofada.

Rir é desafiar a ordem natural das coisas, ou, melhor ainda, coabitar com ela sem raiva. Tenho pouca raiva. Ela vem em dias precisos. Depois, tomando consciência do que me assalta, viro-me para dentro de mim e digo: olha que o dia assim não vai

correr bem. Não me rio. Viro a direcção do humor. Talvez ao fim do dia possa convocar o riso.

Lembro-me bem de estar no lugar do coro na igreja e de ter mais vontade de rir. E de ser expulsa. E de estar na escola e ter um companheiro de carteira que me fazia rir. Éramos separados muitas vezes. Ele escrevia coisas no meu caderno ou saía antes de mim nos testes, e quando já estávamos lá fora os dois, ríamos até do que não sabíamos. Fomos muitas vezes castigados pelo riso que pode fazer estremecer a inteligência alheia.

Costumo dizer que em dias de luto também uso batom. É uma forma de provar a mim mesma que consigo lutar quando o mundo teima em não fazer sentido. Mas rir, não me rio. É mais fácil iludir-me dando cor aos lábios a partir de onde sopramos as palavras. Também é nos lábios que se desenha o riso, mas o riso vem tão de dentro, que precisamos que o mundo tenha ordem para convocarmos o caos. O riso é esse caos, sim: um puzzle que nem sempre fica com as peças certas e sobre o qual despejamos as horas ali gastas fazendo surgir a gargalhada em vez do grito. Um esgar que nos apanha a barriga e sobe até à boca.

Rio-me das maldades que me fizeram e às quais posso ainda brindar, mas não me rio quando magoam aqueles que não se defenderam. Aqueles que não têm copo na mão nem hipótese de brinde.

Há dias, quando me perguntaram sobre o que gostava de ver escrito na minha lápide, disse sem hesitar: viveu intensamente. Agora, pensando melhor, diria: riu intensamente. Porque me ri até do que não foi arquitectado com o intuito de me trazer o riso.

Consigo ver a minha filha expectante sobre o que me faz rir, e eu como se tivesse uma dor forte não percebendo se a garganta vai sufocar, ou se vou cair no chão a rir-me de uma coisinha de nada que repito até à náusea ou que lhe peço para repetir. E ela repete, atónita, não percebendo por que motivo a mãe se ri assim. É por isso que lhe bato à porta. Vou pedir migalhas. Bocadinhos de vida já mastigados que não me importo de voltar a ter na boca. Rio-me sobre isso. Rio-me muitas vezes de mim e dos fracos de coração, que sem saber se riem de mim não sabendo que lhes antecipei o gosto. Quem ri primeiro ri melhor. Nunca ouvi dizer, mas solto um risinho sobre isto.

Ainda não disse, mas foi a guerra há um mês que tirou a vontade de rir. Não me posso rir de nada do que vejo: a imbecilidade coroada num pódio onde ninguém ocupa os outros lugares. Temo ouvir ao fundo uma gargalhada que não se pode confundir com o riso dos sãos.

Há dias, vi duas mulheres e uma criança aqui no bairro. Era fácil perceber que tinham escapado à guerra e que andavam por aqui a fazer uma volta de reconhecimento. Elas, como se estivessem num pavilhão à chuva, mas já de saída.

Sorri quando percebi que às vezes, já crescidos, ainda nos ajudam.