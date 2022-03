Presidente da CMVM pede para sair de funções por motivos de saúde

Gabriel Bernardino estava no regulador da Bolsa de Lisboa desde Novembro do ano passado.

O presidente da Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), Gabriel Bernardino, apresentou esta segunda-feira ao ministro das Finanças um pedido para renunciar ao cargo, por motivo de saúde, adianta uma nota publicada no site do regulador dos mercados.

“Foi com pesar que dirigi hoje ao senhor Ministro de Estado e das Finanças a renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da CMVM, solicitando a minha substituição num prazo de tempo tão curto quanto possível, tendo em conta as razões de saúde que justificam a decisão”, explica Gabriel Bernardino numa nota divulgada pela entidade que regula os mercados financeiros em Portugal.

“Gabriel Bernardino integrou a CMVM em Novembro de 2021, elegendo como prioritárias a promoção da confiança, da inovação e da agilidade na CMVM e no mercado de capitais português, destaca, por seu turno, a CMVM, acrescentando que “em Fevereiro de 2022, o Conselho de Administração da CMVM aprovou um plano de acção para os próximos três anos que, sem prejuízo de ajustamentos determinados por uma nova liderança, continuará a ser implementado como planeado”.

Adicionalmente, segundo a mesma nota, “o plano reflecte o profundo compromisso da organização com a sua missão de regular e supervisionar o mercado de instrumentos financeiros português e as entidades que nele operam, protegendo os investidores e garantindo a estabilidade, integridade e o desenvolvimento do mercado de capitais português”.