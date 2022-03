Imparável, Scottie Scheffler é o novo n.º 1 mundial

Eleito o melhor rookie do ano na época 2019-2020 do PGA Tour, Scottie Scheffler levou algum tempo até vencer pela primeira vez circuito. “Só” aconteceu a 13 de Fevereiro deste ano, no Waste Management Phoenix Open. Tomou-lhe o gosto e, desde então, já somou mais dois títulos: no Arnold Palmer Invitational e, este domingo, no WGC-Dell Technologies Match Play. Três vitórias nos últimos cinco torneios que disputou catapultaram-no para 1.º lugar no ranking mundial, destronando o espanhol Jon Rahm do topo da tabela.

“Nunca cheguei tão longe nos meus sonhos”, disse um emocionado Scheffler, de 25 anos, após ter batido Kevin Kisner na final do Dell Technologies Match Play Match Play, no Austin Country Club, em Austin, Texas (EUA). “Eu só jogo golfe. Adoro competir. Estou feliz por estar aqui”, acrescentou o norte-americano nascido em New Jerseys, mas que desde criança teve no Texas o seu estado adoptivo.

“Ele está a jogar um golfe incrível”, reconheceu Kisner, campeão do Match Play em 2019, um ano depois de ter sido batido na final por Bubba Watson. Scheffler emulou-o, já que em 2021 também chegara ao jogo de atribuição do título, sendo então derrotado por Billy Horschel.

Scheffler nunca deu hipóteses a Kisner: ao fim de seis buracos, liderava já com três de vantagem. Selou a vitória no 15, por 4 e 3 (quatro buracos de vantagem e três para jogar). Não perdeu um único buraco. Da parte da manhã, derrotara Dustin Johnson, sem nunca ter estado em desvantagem. Johnson viria a perder para o canadiano Corey Conners na partida para o terceiro lugar.

Jon Rahm, que liderava o ranking mundial desde 18 de Julho, perdeu nos oitavos-de-final para Brooks Koepka.

Fazendo parte dos World Golf Championships, o Dell Technologies Match Play Match Play contou com os 64 primeiros do ranking mundial disponíveis, para um prize-money de 12 milhões de dólares. Scheffler arrecadou $2,1 milhões e Kisner $1,3 milhões.

Veja mais em www.golftattoo.com