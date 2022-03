Crítica da guerra, bielorrussa Azarenka anuncia pausa na carreira

A actual n.º 16 do ranking mundial, abandonou a partida frente à jovem Fruhvirtova no torneio WTA 1.000 em Miami.

A tenista bielorrussa Victoria Azarenka abandonou no domingo o encontro frente à checa Linda Fruhvirtova, nos 16 avos de final do torneio WTA 1.000 em Miami, nos Estados Unidos, anunciando depois uma pausa na carreira.

Azarenka, actual n.º 16 do ‘ranking’ mundial, abandonou a partida frente à jovem Fruhvirtova, n.º 279 da hierarquia, no decorrer do segundo ‘set’, depois de perder o primeiro por 2-6 e quando estava novamente a ser batida por 0-3.

“Não devia ter entrado em campo. As últimas semanas foram demasiado stressantes na minha vida pessoal. O último jogo exigiu muito de mim, mas quis jogar. Queria tentar, mas foi um erro”, afirmou, em comunicado, a antigo número um mundial, que já conquistou por três vezes o torneio de Miami.

A tenista, que foi das poucas atletas bielorrussas que condenaram a invasão russa da Ucrânia, bem como o apoio do seu país a Vladimir Putin, explicou que vai agora fazer uma pausa na carreira.

“Espero agora fazer uma pausa e conseguir voltar. Sempre encarei os desafios e a pressão da competição, mas hoje [domingo] foi demais. Tenho e vou aprender com isto”, salientou, pedindo desculpa aos adeptos.

Há poucas semanas, Azarenka já tinha começado a chorar a meio de um jogo no torneio de Indian Wells, quando enfrentava a cazaque Elena Rybakina, acabando por ser eliminada da prova, ao ser derrotada por 3-6 e 4-6.

Depois desde episódio, a tenista, que tinha feito uma publicação a condenar o que estava a acontecer na Ucrânia, acabou por apagar as redes sociais.