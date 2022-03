A Melhor Realização é a de Jane Campion

O Poder do Cão valeu à neo-zelandesa o segundo Óscar.

Nesta cerimónia, a neo-zelandesa Jane Campion já era, à partida, a primeira mulher a ser nomeada duas vezes para Melhor Realização. Agora, graças ao western O Poder do Cão, adaptação do romance homónimo de Thomas Savage, tornou-se a primeira mulher a ganhar duas vezes esse prémio, que lhe foi dado por Kevin Costner, que ganhou em 1991 por Danças com Lobos​. É a primeira estatueta para este filme que estava nomeado para 11 outras categorias, sendo o mais nomeado deste ano.