O Melhor Filme Internacional é Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi

Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, é o Melhor Filme Internacional do ano para a Academia.

O realizador do filme japonês, baseado num conto de Haruki Murakami, foi quase cortado pela música no seu discurso, mas agradeceu aos distribuidores e aos actores do filme presentes na cerimónia e os que não puderam ir.

A estatueta foi-lhe entregue por Simu Liu, o Shang-Chi da Marvel, e a cómica Tiffany Haddish.