O Melhor Documentário é Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

O documentário de Ahmir “Questlove” Thompson, baterista e líder dos Roots, além de já ter sido director musical desta cerimónia, sobre o Harlem Cultural Festival de 1969, que juntou inúmeros nomes grandes da música como Nina Simone, Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Sly and the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, The Staple Singers, valeu-lhe um Óscar. Foi-lhe num momento bizarro (e talvez combinado?) com Chris Rock, que fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith parecer que estava a fazer a sequela de G.I. Jane e ter levado Will Smith a subir ao palco para lhe bater e dizer palavrões.