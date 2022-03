A Melhor Actriz Secundária é Ariana DeBose, de West Side Story

Ariana DeBose, que foi Anita em West Side Story, a versão do musical clássico realizada por Steven Spielberg, recebeu o Óscar de Melhor Actriz Secundária.

No discurso de aceitação, disse que havia espaço para mulheres como ela, uma mulher afro-latina abertamente queer que se encontrou a ela própria pela arte. Agradeceu ainda a Rita Moreno, que também aparece no filme e fazia de Anita no filme de 1961, realizado por Jerome Robbins e Robert Wise, tendo ganhado também um Óscar pela prestação.

"Longa vida a Chairman Fred”, disse Daniel Kaluuya, vencedor do Óscar de Melhor Actor Secundário do ano passado pelo seu papel como o Pantera Negra Fred Hampton em Judas e o Messias Negro, de Shaka King, a apresentar, ao lado de H.E.R., também oscarizada pela canção original desse filme, Fight For You, o Óscar de Melhor Actriz Secundária.