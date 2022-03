Força bruta, vinda do nada

Das imagens que, nas últimas semanas, me têm acompanhado, a mais persistente é a da capa do PÚBLICO de 25 de Fevereiro de 2022. Não é uma fotografia ou uma ilustração, mas um frame de um vídeo da autoria de Elizabeth Borodatova, mulher ucraniana. Um fumo negro e convulso levanta-se da paisagem e enegrece o céu. De um lado e do outro, vêem-se casas de madeira também elas escurecidas, talvez ainda não pela cinza funda. O dia está a nascer da noite e o bairro de Eskhar acordou com a guerra: no crepúsculo da manhã, Elizabeth olha a destruição de Kharkiv pelas bombas de Putin.