Óscares 2022: Celebremos a irrelevância

Apesar do que gostaríamos de ver neles, os Óscares não mudam: continuam agarrados a uma ideia do “filme de prestígio” que o tempo está a erodir.

O desafio da Academia de Hollywood é, desde há alguns anos, o de tornar os Óscares “relevantes” para um mundo de imagens que já nada tem a ver com aquele em que nasceram. O que se terá perdido de vista é que, como dizia o outro, plus ça change, plus ça reste le même. Que o mesmo é dizer: quer venham os filmes do streaming ou da sala, com maior ou menor diversidade de etnias e minorias e nacionalidades nomeadas ou votantes, os Óscares continuam a ser a mesmíssima coisa que sempre foram.