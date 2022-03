Enriquecimento de oportunistas

Já todos tivemos a oportunidade de verificar que, infelizmente os preços de bens essenciais estão mais elevados, principalmente desde as últimas duas a três semanas. Quer seja pelo aumento do preço do petróleo, que já se vinha a verificar desde outubro de 2021 e que se ampliou com a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, quer seja pela falta de alguns bens que eram exportados em larga escala pela Ucrânia e pela Rússia e que faz aumentar os preços nos mercados mundiais, ou até mesmo porque não choveu o necessário, tudo é pretexto para aumentar os preços. Como sabemos, quem acaba por pagar a fatura é o consumidor.

Quando os custos de produção efetivamente sobem, é perfeitamente aceitável que essas subidas sejam refletidas no preço de venda. As empresas não são obras de caridade e têm de lucrar, ou então não existe investimento, nem ninguém quer assumir o risco inerente ao investimento.

O problema prende-se com aproveitamentos e oportunismos de algumas empresas fabricantes, distribuidoras e marcas, em que dificilmente se provará práticas de cartelização. Muitos dos produtos que estão nestas últimas semanas à venda e que já sofreram aumentos de preços foram fabricados ou transformados a preços de custo anteriores à recente escalada, contudo o consumidor já tem de pagar mais. A isto pode-se chamar oportunismo. Trata-se de uma chocante forma de enriquecimento, justificados com pretextos que ainda não se tinham verificado.

A Rússia invadiu a Ucrânia e os consumidores são invadidos por oportunistas sem escrúpulos. É dinheiro em caixa. Outros argumentos se seguirão para mais aumentos. O povo tem um ditado que assenta que nem uma luva “A ocasião faz o ladrão”. Os preços dos combustíveis desceram, voltam agora a subir, os aumentos já estão decididos.

Acresce ainda que aumentar preços de produtos essenciais contribui para a inflação. Antecipar aumentos só antecipa inflação e, como todos sabemos, inflação gera inflação. São especulações que dificultam ainda mais o controlo da inflação, numa altura em que queremos evitar a todo o custo a estagflação.

Entretanto espera-se que, mais cedo ou mais tarde a guerra termine, que a Rússia e a Ucrânia voltem a abastecer os mercados, que o preço do barril de petróleo seja nivelado por baixo, que as cadeias logísticas se voltem a ajustar e que outros fatores que estão a provocar esta escalada de preços, estabilizem. Com isto é natural que as cotações internacionais das commodities voltem a preços justos.

Agora quero deixar uma pergunta para a qual quase todos sabemos a resposta, mas para a qual ainda não se pensou. Tirando o preço dos combustíveis que estão indexados à cotação do petróleo, quando tudo voltar ao normal, os preços vão descer para os consumidores? Como calculam eu não acredito. Acredite quem quiser. Será a segunda forma de dinheiro em caixa.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico