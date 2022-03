Confronto de masculinidades

Há dois anos Putin elogiou as “qualidades masculinas” de Bolsonaro, enaltecendo a sua “coragem” na gestão da pandemia. O Presidente brasileiro, orgulhoso, partilhou o louvor nas redes sociais, dias depois de ter causado polémica ao afirmar que o Brasil não podia ser um “país de maricas” na forma como lidava com a covid-19. Bolsonaro vê em Putin um modelo de virilidade, mas não é só ele. Trump ou Orbán, para lá de conjunturais posições políticas antagónicas, também se revêem no estilo.