ONU: Guterres, demita-se por favor

A Organização das Nações Unidas (ONU), fundada em 1945, logo após a 2.ª Grande Guerra, foi criada como resposta à necessidade de prevenir a ocorrência de uma nova Grande Guerra Mundial sendo, segundo o seu site, o único “lugar onde as nações do mundo se podem reunir, discutir problemas comuns e encontrar soluções compartilhadas”. Serve como árbitro moderador (conciliador) em qualquer conflito que aconteça entre países. Não há outra organização com essa finalidade. Essa função acarreta a obrigação de manter uma postura neutral em qualquer conflito.

No caso em concreto da guerra levada à Ucrânia pela Rússia, o secretário-geral da ONU deixou-se levar pelos sentimentos (humanismo, emoção, sensatez, bom-senso, etc.) e tomou uma posição parcial, a favor do invadido. A partir daí deslegitimou a função da ONU e o agressor não a quer na mediação.

Para poder reassumir a sua função no mundo, à ONU não resta outra solução que não seja a substituição do seu secretário-geral.

Pela brilhante personalidade que é, é custoso que tal seja necessário, mas mais importante é a ONU poder participar nas negociações para que a invasão da Ucrânia cesse com a maior brevidade e termine com o genocídio e a destruição que está a ocorrer.

Jorge Loureiro, Anadia

Esperamos que o PM não provoque o PR

Mais uma vez há “fugas de informação ao mais alto nível “, e mais uma vez ninguém sabe como tal é possível, mesmo com tantos “alertas“ para esta possibilidade, tão usual por cá. Desta vez, antes de o primeiro-ministro dar conhecimento oficialmente ao Presidente da República, em Belém, dos ministros que farão parte do próximo Governo, a comunicação já divulgou tudo.

Estamos a tomar por “normal” algo que nunca o deveria ter, dado haver temas que não devem ser transmitidos à opinião pública. O país deve ter conhecimento de vários factos, nomeadamente a composição de um novo Governo, pelas vias institucionais, no caso a Presidência da República.

O primeiro-ministro, depois de ver cancelada, e muito bem, pelo Presidente da República, a reunião que serviria única e exclusivamente para se virem a saber esses nomes, disse que estava algo incomodado, mas rematou que não foi sua responsabilidade, nem de quem de si depende.

Algo estranho. Então quem pode saber a composição total de um Novo Governo? Quem pode atirar “para a rua”, os nomes dos novos ministros? Assim, talvez deva o senhor primeiro-ministro, já amanhã, precaver-se para que algo semelhante “não” possa voltar a acontecer.

A bem da governação, de boas relações institucionais, de desenvolvimento em Democracia, num momento tão difícil para o país e para a Europa, quando algo é sigiloso é imperioso que “assim” o seja.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Lição aprendida?

O artigo de João Miguel Tavares (JMT) do dia 22 de março, no PÚBLICO, é para mim de extrema importância. Quando ele diz que “tendemos a esquecer que é muito mais aquilo que une a esquerda e a direita liberal do que aquilo que a separa” está a tocar numa ferida ainda não totalmente cicatrizada em Portugal. Antes do início desta guerra, assistimos nos media e principalmente nas redes sociais, a ataques odiosos dos extremos políticos, a pessoas e a governantes, que nada de bom augurava para a saúde do convívio democrático.

A crispação acentuou-se na campanha eleitoral e os homens de bom senso que acreditam ainda na bondade das pessoas e no progresso civilizacional, começaram a ficar descrentes em relação ao futuro da democracia europeia, uma vez que viam replicadas tais atitudes nos restantes países da Europa. Essa falta de diálogo aberto e franco na sociedade e entre os políticos, fazia-nos pensar numa onda de autoritarismo que varreria a Europa desde a França até à Itália, para já não falar dos países mais a leste, herdeiros da URSS. Curiosamente, quem está atento às redes sociais começou a notar, desde o início da guerra, um decrescer constante dessas atitudes intolerantes principalmente vindas da extrema-direita. De facto, como JMT dizia parece que afinal “vivemos consensualmente numa democracia de tipo liberal, baseada numa economia de mercado, com liberdade de expressão e de associação…” Há males que vêm por bem e nem todo o sofrimento do povo mártir da Ucrânia tem sido em vão, para todos nós europeus. Que a lição fique aprendida.

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia