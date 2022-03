Uruguaios decidem nas urnas o futuro de um programa eleitoral que o Presidente enfiou numa lei

Partidos de esquerda e sindicatos mobilizaram-se para levar a referendo 135 artigos de uma legislação “urgente” de Lacalle Pou, aprovada pela coligação de direita, que inclui medidas mais duras de combate ao crime e que aposta na desregulação e na liberalização do mercado laboral e da economia do Uruguai.

É difícil não encarar o referendo deste domingo no Uruguai como um plebiscito ao Presidente Luis Alberto Lacalle Pou. Afinal, nos 135 artigos da Lei de Urgente Consideração (LUC), cuja confirmação ou revogação vai ser decidida nas urnas, cabe uma enorme fatia do programa eleitoral que o político liberal apresentou em 2019, na corrida ao mais alto cargo público do país da América do Sul.