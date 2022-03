Mario Terán Salazar (1941-2022), o homem que matou o “Che”

Militar cumpriu a ordem de execução que lhe foi dada e passou o resto da vida a esconder-se do mundo. Morreu num hospital militar, com 80 anos.

Quando, a 9 de Outubro de 1967, pouco depois das 13h, Mario Terán Salazar disparou a bala que mataria Ernesto “Che” Guevara, não imaginava, certamente, que passaria o resto da vida a esconder-se para não ter de lidar com as perguntas sobre esse instante. O guerrilheiro argentino, herói revolucionário para muitos e um criminoso para outros tantos que não apoiavam a sua visão do mundo — nomeadamente a parte da população cubana que viu Fidel Castro triunfar contra os interesses norte-americanos, apoiado por “Che” —, tornar-se-ia uma estrela global, enquanto o seu carrasco procuraria sempre a obscuridade.