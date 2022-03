Entre o desenho e o passeio, é deste armazém que sai a arte da calçada portuguesa

A plaquinha junto a cada prateleira vai delineando uma geografia urbana: Rua da Escola Politécnica, Praça do Comércio, Marquês de Pombal. A Praça do Império ocupa três andares, os Restauradores quatro. Há algumas anotações à mão, como “Betesga”, “Hotel Vitória” e “Combatentes”. E também há as “diversas” e as “estrelas diversas”.