Óscares 2022: estrelas de Hollywood voltam (finalmente) à passadeira vermelha

É noite de Óscares. Sem máscaras à vista, as estrelas do cinema voltam, em força, à passadeira vermelha do Dolby Theatre, em Los Angeles, para saber o que de melhor se fez na sétima arte durante o último ano. Depois de uma cerimónia tímida em 2021 e um curtíssimo desfile de celebridades, espera-se que o regresso seja feito em grande também nos coordenados. O PÚBLICO partilha o desfile na ansiada passadeira vermelha da 94.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood.

O objectivo é reerguerem-se do golpe sofrido em 2021, quando a cerimónia teve as piores audiências da sua história televisiva — uns meros 10,4 milhões espectadores dos EUA viram a emissão, a contrastar com as dezenas de milhões de anos anteriores. Ainda que a transmissão deste ano tenha sido reduzida, já que oito categorias vão receber os prémios uma hora antes da cerimónia “principal”, o alinhamento parece querer recuperar o esplendor de outrora com várias anfitriãs: Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes.

Esse esplendor também é esperado na passadeira vermelha, que se espera mais composta e mais arrojada nos coordenados. Ninguém deverá estar de máscaras (excepto a produção), já que os 2500 convidados no Dolby Theatre tiveram de apresentar certificado de vacinação e pelo menos dois testes PCR negativos antes da cerimónia deste domingo, avançava o New York Times, em meados de Fevereiro.

O produtor do evento, Will Packer, tinha informado que a guerra na Ucrânia não será ignorada na transmissão televisiva e continua a especular-se se o presidente Volodimir Zelenskii terá algum tempo de antena durante a cerimónia. Tal como aconteceu nos Prémios do Sindicato dos Actores (SAG Awards) e nos BAFTA, a crise humanitária no leste europeu será, certamente, lembrada também nos coordenados a desfilar na passadeira vermelha.

Entre as presenças mais esperadas no desfile de talentos antes da cerimónia, estão as nomeadas para a estatueta de melhor actriz: Olivia Colman, Penélope Cruz, Jessica Chastain, Nicole Kidman e Kristen Stewart. As cantoras Beyoncé e Billie Eilish, ambas na corrida para Melhor Canção, vão actuar na cerimónia e deverão também cruzar a passadeira vermelha. Lady Gaga está entre a lista de apresentadores da noite e os looks irreverentes são sempre uma surpresa muito aguardada.

Na galeria de imagens acima, acompanhe o desfile de celebridades na passadeira vermelha do Dolby Theatre.