Verstappen bate Leclerc em final hitchcockiano no GP da Arábia Saudita

Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, o Grande Prémio da Arábia Saudita, batendo o líder do Mundial de pilotos de Fórmula 1, Charles Leclerc (Ferrari), num final hitchcockiano, patrocinado por um safety car virtual que permitiu ao neerlandês reentrar na discussão da corrida e ascender ao terceiro lugar no campeonato, a 20 pontos do líder.

Sergio Pérez (Red Bull) terminou em quarto, também ele vítima da primeira entrada em cena do safety car. Depois de uma partida em que Sergio Pérez manteve a vantagem da pole position, enquanto Max Verstappen ganhou uma posição a Carlos Sainz (Ferrari), a competição, que começou com 18 carros na grelha - sem Mick Schumacher (Haas) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri) -, só ganhou, verdadeiramente, interesse com o acidente de Nicholas Latifi (Williams), a promover inúmeras alterações com a consequente corrida às boxes.

The points scorers in our second race of 2022 ??#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/HNYOi09t76 — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

Pérez, que tinha acabado de trocar de médios para duros, foi o mais prejudicado, já que os rivais directos tiveram direito a um pit stop de “borla”. O mexicano caiu para a quarta posição (foi obrigado a ceder o terceiro lugar a Sainz, que ultrapassou irregularmente no regresso à pista), não tendo recuperado até final. Aproveitou Charles Leclerc para assumir a liderança, que conservou no reatamento, para perder nas últimas voltas.

Depois do choque da eliminação na qualificação, Lewis Hamilton levou o Mercedes da 15.ª à sexta posição na primeira metade do Grande Prémio, ficando apenas com os Ferrari, os Red Bull e o W13 do companheiro, George Russell, à frente... ainda que sem ter trocado de pneus.

Situação que podia ter minimizado com a série de abandonos por problemas com unidades de motor que levaram o Alpine de Fernando Alonso, o Alfa Romeo de Valtteri Bottas e o McLaren de Daniel Ricciardo a provocarem a entrada do safety car virtual, mas que Hamilton não soube explorar, mantendo-se incompreensivelmente em pista. Com as boxes fechadas, o inglês acabaria por perder a vantagem. Obrigado a mudar para médios, Hamilton caiu cinco lugares, acabando por reentrar nos pontos e terminar em décimo.

MAX: “We were battling hard at the front. It was tough. I’m really happy we’ve finally kick-started the season”#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/DAQVv5wD4j — Formula 1 (@F1) March 27, 2022

Indiferentes aos problemas de Hamilton, Leclerc e Verstappen iniciaram um duelo intenso nas últimas dez voltas, com o neerlandês a pressionar o francês, numa sucessão de ultrapassagens, sempre no limite. Verstappen arriscou tudo e soube tirar partido das bandeiras amarelas provocadas pelo toque entre Alex Albon (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin) no final, deixando Leclerc sem grandes possibilidades de recuperar o comando. O monegasco tentou até ao fim, mas o Red Bull foi mais forte na última recta.