Portugal com bronze na Taça do Mundo de ginástica aeróbica

O par misto composto por Tânia Almeida e Rui Cansado conquistou neste domingo a medalha de bronze na Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica, a decorrer em Cantanhede. A prata ficou para o Brasil e o ouro para o par da Hungria.

Segundo comunicado da Federação de Ginástica de Portugal, a coreografia do par que só treina junto há cinco meses “destacou-se pela complexidade dos elementos, que os aproximou dos dois primeiros classificados”.

Menos fortuna houve noutras finais com ginastas portugueses. No exercício individual masculino, Rui Cansado ficou em quarto lugar e na prova colectiva houve também quarta posição do grupo de Luís Rosas, Francisca Sucena, Rui Cansado, Tânia Almeida e Diana Diogo e sétimo lugar do trio Luís Rosas, Francisca Sucena e Diana Diogo.

Esta Taça do Mundo surge a poucos meses do Mundial da disciplina, agendado para Junho, em Guimarães.