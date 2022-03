Otávio, um craque que nem sempre teve razão

Há quem diga que o jogador do FC Porto é “chato” e quer sempre ter razão, mas isso não começou por ser assim. Um dia, Otávio precisou de ceder a razão – e esse momento pode ter mudado o futuro do agora internacional português.

“O mais chato já toda a gente sabe quem é: é o Otávio. Ninguém pode falar ou discutir com ele, porque ele tem sempre razão. Ainda há bem pouco tempo, num local que temos para aquecer no Dragão, estávamos lá a trocar a bola sem deixar cair, mas quando ele chega tenho de sair, senão não dá. Tive de vir embora para não discutir com ele”. O relato é de Fábio Vieira, falando de Otávio, colega no FC Porto.