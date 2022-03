Tocar flauta com luvas de boxe é possível e Christina Kubisch vai prová-lo em Serralves

Na primeira metade da década de 70 do século passado, Christina Kubisch tinha acabado a sua formação em flauta clássica e decidiu criar o seu primeiro solo. O circuito era então dominado por homens, que olhavam com desconfiança para as capacidades criativas e técnicas das compositoras e instrumentistas que começavam a despontar. Por isso, na altura de se atirar à escrita da partitura, a compositora alemã tinha duas hipóteses: ou encontrava maneira de seguir os cânones para corresponder às expectativas e assim poder encaixar-se num grupo maioritariamente masculino, ou seguia a via disruptiva.