Morreu Jorge Santos (1974-2022), pintor da natureza e das suas sombras

Dizia-se pintor, mas também praticava a fotografia, o vídeo e a gravura. Era sobretudo uma figura inconfundível, generosa e jovial, amigo de muitos no meio das artes e não só. Jorge Santos, que gostava muito de passear à noite para fotografar as paisagens urbanas que tanto se vêem na sua obra, faleceu súbita e inesperadamente na noite de 24 para 25 de Março, em Lisboa, onde morava, como confirmaram ao PÚBLICO, consternados, amigos do artista e a galeria Giefarte, onde teve uma exposição em 2018. As causas exactas da sua morte estão ainda por apurar, bem como a data exacta do funeral, que se realizará em Silves, de onde era natural.