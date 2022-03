Grupo DST renova apoio à Companhia de Teatro de Braga e cria bolsas para artistas ucranianos

O grupo DST renovou o apoio financeiro à Companhia de Teatro de Braga (CTB), garantindo 125 mil euros para os próximos cinco anos, e vai criar dez bolsas artísticas de mil euros para profissionais ucranianos, incluindo alojamento.

A renovação do apoio com a CTB visa o período compreendido entre 2022-2026. O grupo DST “é mecenas da CTB há mais de 40 anos com um longo histórico de intervenção e apoios”.

Quanto ao projecto das bolsas para artistas ucranianos, “será executado pela Companhia de Teatro de Braga, que acolherá estes profissionais e desenvolverá uma programação intensiva ao longo do ano”, a apresentar ainda em 2022.

“Das dez bolsas artísticas, cinco já foram atribuídas a actores que chegarão a Braga até final do mês de Março. As restantes atribuições serão feitas nos próximos meses, com a chegada de mais artistas ao país”, segundo o comunicado.

De acordo com o grupo DST, “o grande objectivo destas acções é continuar a apoiar a arte e a cultura, de forma consistente e sustentável, garantindo que os actores do sector, ao beneficiarem deste apoio, estão livres para criarem e devolverem ao público um mundo de possibilidades, e de momentos únicos de crescimento intelectual e cultural”.

Segundo o director artístico da CTB, Rui Madeira, o apoio da DST “é incontornável e único no país, para não só garantir a sobrevivência da companhia, mas também aprofundar o seu trabalho artístico”. “Também a criação das bolsas artísticas possibilita à CTB dar continuidade à sua vocação internacional e ao trabalho que já tem sido desenvolvido, há cerca de dez anos, com criadores e teatros da Ucrânia”, acrescentou.

O presidente do grupo DST, José Teixeira, indicou que “ao apoiar estes actores e actrizes” se pretende dar “um palco e um megafone para que todos ouçam com clareza a realidade insana e ultrajante que se passa na Ucrânia invadida”.

“Pretendemos dar-lhes ferramentas para que façam política e intervenham na defesa do seu país com a arma do corpo e do texto”, referiu, considerando que é em tempos como os actuais que se deve “manter o discernimento”.

“As necessidades de solidariedade num país invadido são imensas e achamos importante contribuir”, disse o empresário.