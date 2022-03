Palcos da semana

Abril de corpo inteiro

Depois de dois anos de movimentos tolhidos pela pandemia, “Coimbra dança de corpo inteiro o presente e o futuro” – garantia do festival Abril Dança em Coimbra, que retorna à agenda com um programa intenso e reforçado pelas parcerias com o portuense DDD - Dias da Dança e a Temporada Cruzada Portugal-França. Depois de abrir com um Feedback criado por André Braga e Cláudia Figueiredo, é palco da estreia absoluta de Neve - Paisagens, Máquinas e Animais, de Né Barros. Entre outros espectáculos, acolhe também a primeira apresentação nacional de Soulèvement, de Tatiana Julien, e dá montra a Portrait of a Dance as Velvet, de Hugo Calhim e Joana von Mayer Trindade. Às actividades em palco (algumas, para crianças), juntam-se filmes, oficinas, residências artísticas e uma exposição.

COIMBRA Teatro Académico Gil Vicente e Convento de São Francisco

De 1 a 30 de Abril

Bilhetes de 5€ a 10€

Programa detalhado aqui

De Itália, com amor (e música)

A batuta de Ennio Morricone dá o sinal à abertura da 15.ª Festa do Cinema Italiano, no biopic que Giuseppe Tornatore rodou sobre o grande senhor das bandas sonoras. A Ennio seguem-se outras antestreias – com destaque para novos filmes de Luca Guadagnino, Mario Martone, Paolo Taviani e Roberto Andò –, bem como uma retrospectiva de Pasolini, sessões sobre As Décadas do Amor, Salvador Sobral a homenagear Franco Battiato e um cinejantar dedicado a Ugo Tognazzi, entre outros momentos. Isto em Lisboa, primeira paragem de uma rota que, até 28 de Maio, visita outros 12 pontos do país: Cascais, Porto, Setúbal, Coimbra, Viseu, Penafiel, Alverca, Beja, Aveiro, Caldas da Rainha, Almada e, pela primeira vez, Lagos.

LISBOA Cinema São Jorge, UCI El Corte Inglês, Cinemateca Portuguesa e Culturgest

De 1 a 10 de Abril

Bilhetes de 3,20€ a 5€/sessão

Programa detalhado aqui

Weiss lançado ao presente

Da longa e profícua interacção de Rui Pina Coelho com o Teatro Experimental do Porto, e do seu texto livremente baseado n’A Estética da Resistência de Peter Weiss, nasce Estética, Resistência e Melancolia, que a companhia se prepara para estrear, com encenação de Gonçalo Amorim. Da obra, cuja acção se passa em plena ascensão do fascismo na Alemanha, nos anos 1930 e 1940, a peça reclama vectores como memória e resistência, e “lança no presente essa procura de sentido”, sublinha a folha de sala, “erguendo uma litania sobre arte e política, verdade e camaradagem”. Eduardo Breda, Isabel Costa, João Miguel Mota, Joana Magalhães, Pedro Moldão e o próprio Amorim compõem o elenco.

PORTO Teatro Carlos Alberto

De 30 de Março a 10 de Abril

Quarta a sábado, às 19h; domingo, às 16h

Bilhetes a 10€

“Fantas” entre xxxHolic e Kiev

Do Japão à Ucrânia vão as antestreias nacionais de 55 filmes em competição, 21 deles em estreia nacional e cinco a nível mundial. Juntem-se 28 países participantes e estão dados os números principais do 42.º Fantasporto, que este ano aborda temas como “o futuro da humanidade, a sustentabilidade, a guerra e o desvario dos poderosos, o abandono das cidades e a ocupação das zonas rurais por estranhos, a importância das redes sociais e da tecnologia em geral”. Para começar, o festival estende a passadeira do cinema fantástico à produção nipónica xxxHolic, de Mika Ninagawa; para o encerramento, reserva a viagem por Kiev, pelos olhos de um taxista, que Marina Kondratieva registou em Everything, Nothing and Something Else.

PORTO Teatro Rivoli

De 1 a 10 de Abril

Bilhetes a 5€ (sessão) e 60€ (livre-trânsito)

Programa detalhado aqui

Prisma, cidade e natureza

É com “uma proposta monumental e inesperada” que Alexandre Farto se revela em Prisma. Mais conhecido como Vhils e como autor de murais “escavados”, o famoso street artist português usa apenas vídeo nesta exposição. Em causa está uma instalação em grande escala que transforma “o espaço da Galeria Oval num convincente labirinto urbano”, anuncia o MAAT, com “um conjunto de imagens representando o quotidiano em nove metrópoles (...) onde o artista realizou, ao longo dos últimos anos, importantes trabalhos de arte pública”. Não é a única exposição que o museu lisboeta está prestes a inaugurar: vêm aí Interferências - Culturas Urbanas Emergentes, com curadoria de Farto, António Brito Guterres e Carla Cardoso, e também Naturezas Visuais - A Política e a Cultura do Ambientalismo nos Séculos XX e XXI, que tem direcção artística de Beatrice Leanza e dá seguimento ao cariz ecopolítico de Earth Bits, que ali esteve patente há um ano.