Governos instalados em hotel durante décadas

Nalguns casos são palácios com séculos. Da Praça do Comércio a Algés, os edifícios dos ministérios que vão passar para a sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD) ou que desaparecem com a nova orgânica do Governo deverão ficar vazios ainda este ano e não se sabe o que lhes vai acontecer no futuro. É, por exemplo, o caso da Presidência do Conselho de Ministros (PCM).