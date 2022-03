Gouveia e Melo versus Eduardo Cabrita

Depois de saber do discurso que Gouveia e Melo fez na Marinha a propósito da morte do agente da PSP para a qual contribuíram membros daquele ramo das Forças Armadas, não resta há a menor dúvida de que Gouveia e Melo é um “senhor”. Pelo contrário Eduardo Cabrita, envolvido numa situação que acabou igualmente numa morte e na qual esteve directamente envolvido, comportou-se como um “menino”.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Mais um quiproquó

Bastou haver um desencontro informativo entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, acerca da lista com o elenco do XXIII Governo, que vai tomar posse no próximo dia 30/3, para que os senhores jornalistas inquirissem denodadamente o que se estava a passar. O que se passou, como frequentemente tem acontecido, foi que alguém, mais uma vez, pôs “a boca no trombone”. E pronto! Ponto final, parágrafo.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O crime compensa?​

O ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, recandidatou-se ao cargo e perdeu. Eleito vereador, não assumiu o mandato, sendo sinal de desprezo, defraudando os seus eleitores, politicamente ficou mal visto. Enquanto presidente, Lisboa foi uma cidade onde o asseio escasseava (com o actual edil não melhorou). Ninguém acredita que não sabia, durante a sua vigência como primeiro responsável político da autarquia, que houve vários manifestantes denunciados à embaixada russa de Putin, fazendo lembrar as actuações no Estado Novo... Numa democracia plena, que não esta de compadrio, tinha merecido ser banido da política, ao invés, foi premiado com o cargo de ministro das Finanças. Não se conhece currículo consistente à altura para desempenhar tão fulcral cargo. Esta nomeação é uma piada de mau gosto. Sobrevivemos numa democracia escangalhada!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

​A Caixa Geral de Depósitos é aqui?

O letreiro assim o diz. Mas, apesar da dimensão deste edifício fazer supor a existência de alguns espaços livres, só por um grande milagre poderá instalar, mesmo parcialmente, o Governo de Portugal, como agora se propõe…

A ser verdade, o edifício perderá a sua autenticidade, como arquitectura bancária, e até como instituição cultural – lembremo-nos dos espaços ocupados pela Culturgest, e das acções que esta tem desenvolvido. No âmbito bancário, destaque para a existência das “casas-fortes”, não só ao serviço da instituição, mas também individualmente dos próprios depositantes da CGD - serviço que foi recentemente inaugurado.

Numa nota forçosamente limitada pelo espaço disponível, desejaria apenas deixar um alarme para que não se caia no absurdo de uma manta-de-retalhos, entre o que é CGD e o que é Ministério (aliás, Ministérios, o que aumenta a confusão). Veja-se o aproveitamento que foi feito de espaços disponíveis do velho Arsenal de Marinha, na ala ocidental do Terreiro do Paço, ao longo de muitos anos.

A certa altura, cria-se mais um serviço no Ministério X e lá vai mais um rombo na nova distribuição dos espaços; e assim sucessivamente… Antes disso, porém, um grande e difícil trabalho espera pela disponibilidade de um grande arquitecto. Não dá para soluções apressadas, ao sabor dos vários governos, governantes e naturais contingências.

Raul da Silva Pereira, Lisboa

O marasmo na justiça

Se alguma esperança tínhamos em poder assistir a uma desejada e profunda mudança na estrutura e dinâmica da Justiça que os portugueses bem conhecem e alguns sentem no pelo, agora que um governo resguardado por uma maioria parlamentar absoluta vai tomar posse, ela ficou razoavelmente frustrada com a nomeação para titular daquele ministério da juíza conselheira do Tribunal Constitucional, Sarmento e Castro.

Com efeito, se nada temos a apontar ao seu currículo académico ou profissional, já o mesmo não poderá dizer-se da sua passagem pelo Ministério da Defesa donde agora transita e durante dois anos desempenhou funções de secretária de Estado dos Recursos Humanos e Combatentes.

Brandindo de forma emblemática a autoria de diplomas legais em que se oferecia uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma aos ex combatentes das guerras africanas, não foi capaz de responder nem de repor alguma justiça a essa generosa geração sempre esquecida dos governos democráticos.

É uma boa razão para ficarmos de pé atrás quanto à sua indispensável capacidade de introduzir as tão esperadas medidas para que a Justiça seja célere e igual para poderosos e deserdados. Oxalá estejamos errados no nosso presságio. Para já, como diz o cego, a ver vamos.

José Manuel L. Pavão, Porto