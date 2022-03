Artes e ofícios e uma máquina viciante

É uma estratégia de desenvolvimento para o interior do Algarve que pretende criar emprego, combater a sazonalidade do turismo e adaptar-se a um ciclo sustentável: o projecto Loulé Criativo está a moldar um novo futuro para as artes e ofícios tradicionais, preservando as técnicas ancestrais para adaptá-las às necessidades de hoje. Da empreita à olaria, passando pelo ressuscitar da caldeiraria, a Mara Gonçalves e o Duarte Drago guiam-nos por uma mão-cheia de histórias que cruzam memórias passadas com hipóteses de futuro. Uma reportagem imperdível que se lê aqui.

Imperdível é também a prosa do Luís Octávio Costa, que nos apresenta hoje a João Cabral. O protagonista da semana é fotógrafo, retrata num Instagram a preto e branco o dia-a-dia do Porto e vende imagens na Rua das Flores aos turistas (sobretudo) que querem levar consigo um pedaço da cidade.

Já o Sousa Ribeiro guia-nos a viagem pelo condado de Kent, considerado o Jardim de Inglaterra e tão próximo de Londres, e onde não faltam os espaços verdes, suaves colinas ondulantes, penhascos brancos e praias de areia. Uma jornada perfeita para estes dias de Primavera.

E um saltinho à Madeira, não apetece? A Bárbara Wong aconselha a estadia no Next Hotel, o sexto hotel do grupo AFA na ilha, que abriu portas no Verão de 2021 e tem sido um verdadeiro sucesso. Até junto dos nómadas digitais, visto que são muitos os hóspedes que prolongam a sua estadia e aliam o trabalho ao prazer.

Entretanto, o Edgardo Pacheco conta como a Poças, a mais antiga empresa de vinho do Porto fundada por portugueses e que sempre se manteve familiar, recuperou a tradição de fumar sável em serrim de aduelas de vinho do Porto, que os visitantes das caves, em Gaia, poderão provar. O Pedro Garcias, por sua vez, volta ao polémico tema dos vinhos naturais e o José Augusto Moreira evoca os 40 anos da marca Soalheiro. Já o Miguel Esteves Cardoso escreve sobre os tremeliques que a Primavera nos causa – no caso, pelas groselhas que se anunciam.

Para o fim fica uma experiência que não é para todos: a Maria Lopes foi experimentar um Ferrari 296GTB e concluiu que o desejo por uma destas máquinas é mesmo viciante.

Estamos conversados por hoje. Volto para a semana com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

Também vale a pena ler

O Interrail faz 50 anos e oferece descontos até 31 de Março

Portões do maior parque de flores do mundo voltam a abrir-se a visitantes, dois anos depois

1877 Estrela Palace: já foi casa burguesa, pensão e agora é um boutique hotel em Aveiro

Góis: novos passadiços do Cerro da Candosa vão ter piscina e alojamento

Páscoa com expectativas “muito boas” para a hotelaria nacional