Turquia faz explodir mina russa que veio à deriva da Ucrânia até à sua costa

Militares da Turquia desactivaram, este sábado, uma mina que veio do Mar Negro, desencadeando uma forte explosão a Norte de Istambul, dias depois de a Rússia ter alertado que várias minas teriam sido levadas à deriva desde os portos ucranianos. Esta manhã o objecto ainda não teria sido identificado e as autoridades turcas alertaram os navios para se manterem afastados, enquanto uma equipa de mergulho inspeccionava o local.

A principal agência de serviços secretos da Rússia disse, na segunda-feira, que várias minas teriam ficado à deriva depois de se soltarem dos seus cabos colocados perto de portos ucranianos. Esta alegação foi rejeitada por Kiev e apontada como desinformação para que seja impedida a navegação no Mar Negro.

​O Mar Negro representa uma importante rota de transporte de cereais, petróleo e derivados. Está ligado ao mar de Mármara e depois ao mar Mediterrâneo através do Bósforo , que atravessa o coração de Istambul, a maior cidade da Turquia, com 16 milhões de habitantes.

O ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar , descreveu o objecto, descoberto por pescadores no estreito de Bósforo, como um “tipo antigo de mina” e disse que estava em contacto com autoridades russas e ucranianas por forma a esclarecer o sucedido. "A mina foi neutralizada pela nossa equipa e as forças navais continuam agora o seu trabalho de vigilância”, revelou Akar num comunicado.

Um correspondente na Turquia do jornal online Middle East Eye, Ragip Soylu, publicou na sua página oficial do Twitter um vídeo e uma fotografia da mina enquanto as equipas marítimas levavam a cabo o reconhecimento do objecto.

UPDATE: Turkish underwater defence teams seized the mine so no danger in the Bosporus anymore pic.twitter.com/BmcIup6R5i — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 26, 2022

Uma testemunha da Reuters diz ter ouvido um forte estrondo junto à vila costeira de Rumelifeneri, onde navios da marinha, aviões militares e helicópteros estavam activos. Um navio de caça de minas estava a dirigir-se para a área de Istambul, de acordo com uma segunda testemunha da Reuters.