Russos capturam Slavutich, a cidade dos trabalhadores de Tchernobil

As forças russas ocuparam a cidade ucraniana de Slavutich, construída entre 1986 e 1988 para o realojamento dos antigos trabalhadores da central nuclear de Tchernobil. Segundo o comandante militar ucraniano na região de Kiev, os soldados russos entraram na cidade este sábado depois de uma primeira tentativa falhada na sexta-feira.

A informação foi avançada nas redes sociais pelo general Oleksandr Pavliuk, o antigo responsável militar ucraniano pelos combates contra os separatistas russos na região do Donbass, e recentemente nomeado comandante das defesas da Ucrânia na região de Kiev.

Segundo Pavliuk, alguns residentes desfraldaram uma bandeira ucraniana e gritaram “Glória à Ucrânia” em protesto contra a invasão russa. O mesmo responsável disse que as tropas russas dispersaram o protesto com tiros para o ar e granadas de atordoamento.

Com cerca de 25 mil habitantes antes do início da invasão russa, em Fevereiro, Slavutich situa-se 70 quilómetros a leste da central de Tchernobil, palco do maior desastre nuclear da História, em 1986. Os funcionários destacados para acompanharem os trabalhos de vigilância na central continuaram a exercer as suas funções mesmo depois de as tropas russas terem capturado a região, nos primeiros dias da invasão.

Slavutich começou a ser construída logo após o desastre de Tchernobil, e os primeiros habitantes — a maioria antigos residentes em Pripyat​, junto à central nuclear — começaram a chegar à nova cidade em 1988.

Oleksiy Arestovych, um conselheiro do Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskii, disse que Slavutich é agora um dos novos pontos quentes da guerra na Ucrânia. “Os habitantes estão a protagonizar uma resistência civil heróica contra o invasor”, disse o responsável, numa declaração transmitida pela televisão este sábado.

Na sexta-feira, as forças russas aproximaram-se da cidade e lançaram um primeiro ataque, que seria rechaçado pelos ucranianos, segundo o general Pavliuk.

“Nas últimas horas, os invasores russos entraram em Slavutich e capturaram o hospital da cidade”, disse o general ucraniano.

Num comunicado publicado nas redes sociais, a câmara municipal da cidade pediu aos habitantes que mantenham a calma e que “não provoquem” os soldados russos.